Il Milan folda definitivamente: per 40 milioni lo prende la Juventus

Calciomercato Juventus, il Milan ha deciso di passare la mano in maniera definitiva. Lo vogliono i bianconeri, ma servono 40 milioni di euro Il Milan ha deciso di non continuare. A meno che non arrivi un importante sconto. Altrimenti l’addio alla fine di questa stagione, dopo il prestito biennale, sembra praticamente certo. Non ci sono altre vie d’uscita.

Stando a quanto scrive El Nacional infatti, i rossoneri potrebbero decidere di mollare Brahim Diaz. Il riscatto è fissato a 22 milioni di euro con un controriscatto a favore dei madrileni per 27 milioni. Una cifra questa che però Maldini non sembra disposto a mettere sul piatto e starebbe, ma questo si sa da un poco di tempo, cercando di spingere per un sostanzioso sconto che da quelle parti non sembrano proprio voler prendere in considerazione. Insomma, una situazione ingarbugliata che i bianconeri vorrebbero sfruttare, anche se, sempre secondo il portale spagnolo, Florentino Perez non solo non vuole concedere un ritocco economico in favore del Milan, ma in caso di rientro in sede del calciatore sarebbe pronto ad alzare la posta.

Calciomercato Juventus, la richiesta per Brahim Diaz

Sì, non meno di 40 milioni di euro. Al momento. Poi si sa, il mercato ha anche delle vie infinite e tutto può realmente succedere e quindi anche Perez potrebbe decidere di abbassare le proprie pretese. Che per il momento sono queste. E pensare che la Juve possa spendere questa cifra clamorosa è davvero fuori da ogni logica.