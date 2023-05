La sparano davvero grossa, è un’ossessione: “Juve in Serie B”

Juventus, adesso può rischiare la Serie B? Ne ha parlato il legale Di Staso. Andiamo a scoprire i dettagli del caso.

Ne ha parlato direttamente il legale, che da Napoli, fa sapere tutto sul futuro dei bianconeri e sulle, possibili, conseguenze.

Come, infatti, comunicato dall’avvocato Ruggiero Di Staso, intervenuto ai microfoni ‘Radio Napoli Centrale’, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, si è parlato della questione in bianconeri, così ha parlato il legale.

Juventus, Di Staso: “Retrocessione? Chiné può chiederla”

Così, infatti, come viene anche riportato da ‘Calciomercato.it’, ne ha parlato il legale sulla questione: “Gli avvocati della Juventus faranno il ricorso al Collegio, impossibile pensare che patteggeranno per questo processo, qualcosa lo troveranno. Più o meno, la decisione del Collegio può arrivare a luglio e può ancora rimandare alla Corte Federale. Questo ping pong può durare in eterno, fino alla prescrizione, oppure fin quando il Collegio non rigetta il ricorso”.

Oltre, all’Europa, dunque, potrebbero esserci alte situazioni, proprio alla domanda sulla possibile retrocessione, Di Stato ha così risposto: “Chiné può chiedere la retrocessione della Juve? Certo, sarà poi il giudice a decidere cosa fare”.