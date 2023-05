Dimissioni Allegri con risoluzione: la Juventus l’ha fatto davvero

Da ‘Repubblica’ arriva la notizia secondo cui i bianconeri starebbero lavorando alla risoluzione per il mister Allegri: i dettagli.

Secondo, infatti, il quotidiano nazionale ‘La Repubblica’, la Juventus starebbe lavorando alle, ormai, possibili dimissioni di Massimiliano Allegri a fine stagione.

Secondo l’indiscrezione, infatti, il club bianconero potrebbe valutare il licenziamento del tecnico per le prossime stagioni così da risparmiare soldi proprio sul suo contratto. Non ci resta che attendere il verdetto sulla questione ma adesso, dalla prossima annata, si potrebbe cambiare la guida tecnica.

Calciomercato Juventus, dimissioni di Allegri a fine stagione

Secondo il quotidiano, infatti, al termine della stagione in corso, l’attuale dirigenza della Juventus potrebbe chiedere ad Allegri un gesto di generosità nei confronti del club rassegnando le dimissioni. Un addio che eviterebbero alla società di corrispondere all’allenatore quanto dovuto per i restanti, ancora, due anni di contratto.

Ipotesi che, però, almeno stando alle parole del mister in questione, Allegri, non ha mai preso realmente in considerazione. Dunque, alla fine, la volontà verrà scelta da entrambe le parti. Staremo a vedere cosa succederà al termine della stagione corrente per capire meglio come pianificare il futuro, incerto, della squadra bianconera che potrebbe essere senza Europa. Non ci resta che attendere il verdetto che arriverà al termine dell’annata, problematica, di questa stagione.