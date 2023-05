“Meglio dell’esonero di Allegri”: mandato via dopo Juve-Milan 

“Meglio dell’esonero di Allegri”: tifosi scatenati sui social durante Juventus-Milan. Lo vogliono via da Torino

La Juventus è sotto 1-0 all’Allianz Stadium contro il Milan. Decisivo per adesso il gol di Olivier Giroud che quasi al termine del primo tempo ha portato in vantaggio i rossoneri con una splendida girata di testa.

Solita partita non entusiasmante da parte della squadra di Allegri che produce poco e sembra avere poca brillantezza. Tanti giocatori potrebbero essere all’ultima gara allo Stadium con la maglia bianconera. Stiamo parlando di Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Juan Cuadrado. Tutti e tre sono partiti titolari nel big match contro il Milan ma nessuno dei tre sta brillando. In particolare le critiche sono arrivate per uno di loro tre.

Juventus, critiche pesanti verso Cuadrado: tifosi scatenati

In casa Juventus arrivano critiche pesanti non solo per Massimiliano ma anche per Juan Cuadrado che ormai è finito nel mirino dei tifosi.

Il colombiano ormai è diventato un bersaglio per i tifosi della Juventus che a gran voce sperano in una sua partenza a fine stagione. Molti di loro si sono scatenati sui social, esortando la società a non rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2023.

noi stiamo ancora sopportando Cuadrado meritiamo un premio solo per questo — cy🪩 (@robeyfenty) May 28, 2023

Anche i cinesini in allenamento ormai sanno cosa farà Cuadrado, figuriamoci un giocatore professionista. — Giuseppe (@pilastro82) May 28, 2023

Speriamo Cuadrado insieme a Rabiot, Di Maria e Paredes sotto la curva a fine partita — ٍ (@AleMeister10) May 28, 2023

quanto è insopportabile cuadrado — 𝟸♡ (@canjunot) May 28, 2023

Cuadrado quando entra in età pensionabile ?#JuventusMilan — il nome non può essere vuoto (@Nessuno48955352) May 28, 2023

Raga cuadrado è imbarazzante, sfuma tutte le azioni — Cotoletta di pollo🤍 (@CotoletteP) May 28, 2023

Ma ci pensate che potrebbe essere l’ultima volta che Cuadrado calca il prato dello Stadium? Un sogno. — 🛳 Navi Naving🛳 (@NavingNavi) May 28, 2023