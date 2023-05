Colpo gobbo Juventus: l’amico di Di Maria ritorna in bianconero

Colpo gobbo Juventus, i bianconeri stanno preparando l’offerta per riportarlo in Serie A: per un argentino che va via, un altro che viene.

La gara di stasera con il Milan, per diversi giocatori, potrebbe essere l’ultima con la maglia bianconera sulle spalle. Un anno dopo il commovente addio di Paulo Dybala, un altro argentino – anche lui campione del mondo – sembra essere ai saluti.

Si tratta di Angel Di Maria, la cui esperienza juventina pare destinata a durare solamente una stagione. “El Fideo”, del resto, aveva messo le cose in chiaro già la scorsa estate, rifiutando categoricamente il biennale propostogli dalla Juventus. Il 35enne non era sicuro di volere rimanere in Europa, visto che uno dei suoi grandi sogni è quello di chiudere la carriera in Argentina, al Rosario Central. Fino a qualche settimana fa il rinnovo appariva ancora possibile ma la trattativa ha subito un importante (e forse decisivo) rallentamento proprio nell’ultimo mese. Di Maria adesso può scegliere tra diverse opzioni. E non è scontato un ritorno in patria già nella prossima stagione, soprattutto ora che è spuntato l’interesse del Barcellona, dove si profila un’affascinante reunion con l’amico Leo Messi.

Colpo gobbo Juventus, bianconeri pronti all’assalto per De Paul

Per un argentino che va – anzi due, visto che difficilmente verrà riscattato il centrocampista Paredes – un altro potrebbe arrivare. Stiamo parlando di un vecchio pupillo della Juventus, seguito con attenzione sin da quando giocava ancora in Serie A.

È Rodrigo De Paul, ex capitano dell’Udinese, oggi all’Atletico Madrid. Le due stagioni trascorse in Spagna non sono andate come da previsioni: il rapporto con il suo connazionale Diego Simeone non è mai decollato, con De Paul che per il “Cholo” è sempre stato solamente un’alternativa e nulla più. Il campione del mondo, spiegano da Madrid, è ormai fuori da ogni progetto tecnico e non è escluso che in estate venga ceduto. La Serie A è la destinazione più probabile, secondo il portale Fichajes.net. Tra i club interessati – si legge – ci sarebbe nuovamente la Juventus, che lo aveva visionato già nelle scorse stagioni. I bianconeri starebbero preparando un’offerta per riportare l’argentino in Italia.