Doppio gioco UEFA, Juventus avvisata: “Decisione imminente”

La Juventus oggi è attesa dalla difficile partita con il Milan ma è sempre il futuro a tenere banco tra le questioni bianconere.

La matematica ancora non condanna la formazione di Allegri all’esclusione dalla prossima Champions League e proprio la sfida di stasera sarà cruciale. Solo la vittoria consentirebbe alla Juve di sperare ancora. Certo è che i 10 punti di penalizzazione pesano come un macigno nella classifica di Chiesa e soci, che altrimenti avrebbero tagliato il traguardo minimo di inizio stagione.

Quel che adesso può fare la Juventus è cercare di dare il massimo e tirare poi le somme a giochi fatti, quando il pallone non rotolerà più per qualche mese sui campi di gioco. La dirigenza dovrà darsi molto da fare sul mercato per far sì che la rosa rimanga competitiva e i soldi della Champions servirebbero, eccome, a tale scopo. Tuttavia non bisogna dimenticare che la società è coinvolta anche in altre vicende extra calcistiche e dunque ci sono tanti nodi da sciogliere riguardo il futuro.

Juventus, Giletti: “Sulla Superlega bisogna decidere in fretta”

E’ banale dire che la tifoseria è preoccupata per quel che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Le decisioni che saranno prese potrebbero sconvolgere i piani della Juventus. Lo sa bene anche un grande tifoso bianconero come Massimo Giletti. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di “Radio Bianconera” e ha parlato proprio delle questioni giudiziarie del club.

“C’è un fatto evidente, ovvero che paga il club mentre dovevano pagare i dirigenti. Andrea Agnelli ci ha regalato grandi successi ma ora siamo sotto scacco, in un girone dantesco nella quale la Juve è sempre la sola a pagare. Dobbiamo fare un passo indietro riguardo la Superlega. E bisogna prendere in fretta una decisione. La versione della Christillin è l’unica per evitare altre penalità. Lei dialoga sempre con i vertici della Uefa, se lei manda quei messaggi sarebbe meglio seguire quella linea” sono le sue parole.