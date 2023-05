Formazioni ufficiali Juventus-Milan: Allegri stravolge di nuovo tutto

Formazioni ufficiali Juventus-Milan, ecco le scelte del tecnico bianconero: Signora in campo tra poco più di un’ora.

La penultima giornata della Serie A 2022-23 si conclude con il posticipo dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Tutto pronto nel “tempio” bianconero.

Un big match che avrebbe acquistato ben altro valore se i Danilo e compagni lunedì scorso non fossero naufragati in casa di un Empoli già salvo e, solo all’apparenza, meno motivato. Già, perché nonostante qualche minuto prima fosse arrivata la notizia della nuova penalizzazione, con una vittoria in Toscana la squadra di Massimiliano Allegri adesso sarebbe a due soli punti dai rossoneri, clamorosamente a portata di sorpasso. Ora invece agli uomini di Stefano Pioli basta un solo punto per avere la certezza matematica di giocare la coppa dalle grandi orecchie il prossimo anno. Per la Juventus c’è ancora una flebile speranza di raggiungere i rossoneri. Ma stasera deve vincere per forza vincere e possibilmente farlo con almeno due gol di scarto, nel tentativo di migliorare la differenza reti negli scontri diretti (all’andata i rossoneri ebbero la meglio 2-0 a San Siro). In ogni caso per la Signora la sfida con il Milan rappresenta un’opportunità per scavalcare sia Atalanta che Roma, ieri battute rispettivamente da Inter e Fiorentina. E salire in quinta posizione, in zona Europa League. Ecco le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Juventus-Milan, le scelte di Allegri

Nelle ore precedenti alla partita Vlahovic è stato escluso dai convocati. Non una novità, visto che il centravanti serbo ex Fiorentina in settimana si è allenato a parte per un problema fisico. Allegri potrà di nuovo contare su Alex Sandro, ma il brasiliano partirà dalla panchina. L’allenatore livornese ha scelto il tridente per cercare di far male al Milan: Kean in attacco sarà supportato da Chiesa e Di Maria.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.