Conte a Torino durante Juventus-Milan: sta succedendo di tutto

Antonio Conte all’Allianz Stadium durante Juventus-Milan: tifosi in delirio sui social. Ecco cosa sta succedendo

La Juventus scende in campo contro il Milan per il big match della 37ª giornata, nonché l’ultima gara della stagione all’Allianz Stadium.

A differenza delle ultime stagioni, questa volta non c’è molto in ballo. Poteva essere una sfida cruciale per il Milan in ottica Champions, ma con la nuova penalizzazione per i bianconeri, la squadra di Pioli è abbastanza tranquilla di poter blindare il quarto posto, complici le sconfitte di Atalanta e Roma nella giornata di ieri. I bianconeri vogliono dare un segnale d’orgoglio dopo il tremendo ko per 4-1 contro l’Empoli. La squadra di Allegri vuole regalare una gioia ai suoi tifosi nell’ultima gara casalinga in stagione. Intanto, però, i tifosi sono in fibrillazione per la presenza di Antonio Conte a Torino.

Juventus-Milan, Conte sugli spalti: tifosi in delirio

Sugli spalti dell’Allianz Stadium è stato avvistato Antonio Conte e i tifosi hanno già iniziato a scatenarsi, soprattutto sui social.

L’allenatore pugliese abita a Torino, e da quando ha lasciato il Tottenham ed è tornato in Italia, fa base nel capoluogo pugliese. Di conseguenza non è una novità vederlo a Torino; certo, però, che il fatto che sia sugli spalti durante Juventus-Milan accende già le suggestioni dei tifosi, soprattutto quelli bianconeri che sperano in un suo ritorno in panchina. Negli ultimi mesi il nome di Conte è stato spesso accostato alla Juventus per il dopo Allegri ma non solo. Anche il Milan, infatti, ha tenuto in considerazione l’ipotesi, se pur la fiducia della società nei confronti di Stefano Pioli sembra essere ancora molto forte.