Juventus-Milan 0-1: le pagelle dei bianconeri

La Juventus perde 1-0 in casa contro il Milan: decide il gol di Olivier Giroud. Le pagelle dei giocatori bianconeri

La Juventus perde anche il big match contro il Milan, nell’ultima gara stagionale all’Allianz Stadium.

Decide il gol di Olivier Giroud a pochi minuti dallo scadere del primo tempo. La Juventus prova nella ripresa a cercare il pareggio ma con azioni molto confuse e poco fluide. Gli ingressi di Paredes, Milik, Iling-Junior non danno l’apporto sperato.

Juventus, le pagelle dei bianconeri contro il Milan

Un’altra, l’ennesima sconfitta per la Juventus che non riesce a rialzare la testa dopo la pesante batosta della scorsa settimana contro l’Empoli.

Il Milan vince di misura a Torino e si guadagna matematicamente un posto in Champions League. Per la Juventus è l’ennesima prova negativa che certifica, qualora ce ne fosse bisogno, una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista. Federico Chiesa ha provato qualche sgasata ma sembrava predicare nel deserto. Di Maria non ha illuminato come avrebbe dovuto e anche Rabiot è sembrato poco ispirato e forse anche un pò svogliato nell’atteggiamento. Szczesny sempre decisivo, soprattutto nel secondo tempo, parando il diagonale di Saelemaekers. Negativa anche la prestazionie di Cuadrado, beccato parecchio anche dai tifosi. Qualche strappo di Kostic non è bastato. Poco incisivi gli ingressi di Milik, Iling Junior e Paredes. Di seguito le pagelle dei giocatori della Juventus.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny 6; Gatti 5, Bremer 5, Danilo 5.5; Cuadrado 5, Locatelli 5.5, Rabiot 5.5, Kostic 6; Di Maria 5, Kean 6, Chiesa 5.5.