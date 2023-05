Calciomercato Juventus, ha salutato tutti: ora deve scegliere il suo futuro

La stagione ormai volge al termine e per la Juventus c’è la necessità di guardare avanti, ai colpi da mettere a segno nella prossima estate.

E’ tempo di bilanci in casa bianconera, anche se bisognerà attendere la conclusione degli impegni in campo per iniziare a tracciare una prima linea. Il bilancio è in negativo, non potrebbe essere altrimenti, visto che si chiuderà con zero titoli conquistati. Un rendimento al quale i tifosi non si vogliono abituare.

Nel corso della prossima estate dunque bisognerà attendersi diverse mosse di mercato da parte della Juventus, che non a caso sta cercando anche con insistenza una nuova figura di direttore sportivo. Qualcuno andrà via per fine contratto, altri saranno ceduti per fare cassa, senza contare tutti i giocatori che rientreranno per fine prestito. Ci sarà da gestire un organico ampio ma si dovrà pensare anche agli acquisti.

Juventus, Guerreiro saluta il Borussia Dortmund: sarà un free agent

Ormai sono anni che la Juventus guarda con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. La fine di giugno è vicina e chi è in scadenza dovrà decidere la sua nuova destinazione. Anche questa estate ci saranno delle occasioni golose delle quali approfittare.

Un nome molto caldo è quello di Guerreiro, laterale esterno del Borussia Dortmund. Protagonista dell’ultimo match dei gialloneri nel quale lo scudetto è sfumato a pochi secondi dal triplice fischio finale. Una beffa atroce anche per il 29enne, che ha salutato il suo pubblico al termine della gara. Questo perché – come ha scritto la “Bild” non rinnoverà il contratto in scadenza e dunque sarà oggetto del desiderio di parecchi club europei. Juventus compresa, ovviamente, anche se la concorrenza per prenderlo sarà senz’altro agguerrita.