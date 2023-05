Palladino-Juventus ha spiccato il volo: ‘ufficializzano‘ già le cifre

Calciomercato Juventus, Palladino prossimo allenatore bianconero? Ci sarebbero già i, possibili, numeri: i dettagli.

Raffaele Palladino come successore di Massimiliano Allegri? Certamente le risposte sul campo stanno arrivando, il Monza di Palladino ha disputato un’ottima annata raggiungendo punti importanti e una sicurezza tale da far mettere nel radar delle big il giovane allenatore.

Pertanto, come già anticipato qualche mese fa, Palladino è finito, di diritto, negli interessi della società bianconera che guarda già al futuro. Ma quante possibilità ci sono che questo accada già dalla prossima stagione? A dare i cosiddetti numeri ci ha pensato la piattaforma di scommesse online, ‘Goldebet’.

Palladino alla Juventus: la quota parla chiaro

La quota a 8,00 parla chiaro, Palladino è un profilo decisamente possibile per la prossima stagione della Juventus, anzi, è la più bassa insieme alla conferma di Massimiliano Allegri. Insomma, adesso, la stagione potrebbe ripartire con una nuova guida tecnica.

Di conseguenza, ora, sicuramente, in cima alla lista dei preferiti della nuova dirigenza c’è sicuramente il profilo di Raffaele Palladino, anche ex giocatore della Juventus. Non ci resta che attendere il possibile verdetto e carpirne qualcosa di più. Attendiamo l’apertura del mercato e la fine della stagione per avere più certezze, sicuramente la candidatura, ora, è più viva che mai. Potrebbe essere una nuova scommessa come già capitò ai tempi, proprio con altri allenatori. Lui non disdegnerebbe nemmeno questa opportunità. Attendiamo ulteriori novità sulla questione.