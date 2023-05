Calciomercato Juventus, “rispedito” a Torino: tutta colpa di Onlyfans

Calciomercato Juventus, il giocatore è stato preso di mira dai suoi tifosi dopo la retrocessione della squadra.

Come sono lontani i bei tempi della “bacchetta magica”. La sua squadra è appena scesa di categoria e tra i giocatori più bersagliati c’è soprattutto lui. Erano tante le aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo lo scorso gennaio: doveva essere uno di quelli che avrebbe contribuito a risollevare le sorti del club, che già all’epoca navigava in cattive acque. Ed invece il suo apporto alla causa, nonostante l’esperienza, è stato minimo.

Stiamo parlando dell’ex bianconero Weston McKennie – soprannominato “mago” per via della sua esultanza in onore di Harry Potter – ieri retrocesso aritmeticamente con il suo Leeds, che fa mestamente ritorno in Championship dopo tre stagioni in massima serie. Dopo la partita che ha sancito la retrocessione dei Whites – gli uomini di Sam Allardyce non avevano alternative alla vittoria ma sono stati strapazzati 4-1 dal Tottenham – il centrocampista statunitense in prestito dalla Juventus è stato avvistato su un treno. E dallo scatto è abbastanza evidente come il suo umore fosse assolutamente nero, anche per via di alcuni tifosi che non hanno smesso di insultarlo. “Ciccione bastardo” è quello più gettonato. Fatto sta che McKennie non sarà riscattato dal Leeds e farà presto ritorno a Torino. Un bel problema per la Juve, impossibilitata ad incassare i 35 milioni pattuiti.

Calciomercato Juventus, delusione McKennie: la modella “spiega” il motivo

Dimenticabile, dunque, la prima esperienza in Premier League del nativo di Little Elm, che la Juventus acquistò nell’estate 2020 dallo Schalke 04.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Astrid Wett (@wettastrid)

Secondo diversi supporter del Leeds, come riporta il Daily Star, McKennie passerà alla storia come il peggior giocatore arrivato in prestito ad Elland Road. E recentemente non l’ha difeso neppure il suo connazionale Alexi Lalas, storico ex giocatore della nazionale a stelle e strisce, che ha utilizzato parole molto dure per definire i suoi sei mesi inglesi. Ma una spiegazione alle sue prestazioni scadenti ha tentato di darla la modella di Only Fans Astrid Wett attraverso il suo profilo Instagram. “Non c’è da stupirsi che abbia una stagione del ca**o, era troppo impegnato ad iscriversi e ad apprezzare le mie foto”, ha scritto l’influencer, pubblicando la sfilza di “like” che il calciatore ha messo sulle sue fotografie.