Vlahovic saluta e se ne va: la destinazione sconvolge tutti

Dusan Vlahovic saluta la Juventus ma la destinazione sconvolge tutti: spunta una nuova big per il serbo

Ieri potrebbe essere stata l’ultima partita all’Allianz Stadium per diversi giocatori della Juventus, molti dei quali sono in scadenza di contratto.

Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot con ogni probabilità non rinnoveranno. Di conseguenza dal 30 giugno potranno liberarsi a parametro zero e scegliere la loro prossima destinazione da free agent. Anche se non è in scadenza, potrebbe essere l’ultima stagione in bianconero anche per Dusan Vlahovic che ieri contro il Milan era in tribuna, in quanto indisponibile. Il centravanti serbo piace molto ai club di Premier League e la sua voglia di approdare nel campionato più prestigioso al mondo potrebbe fare la differenza. L’ex Fiorentina ha un contratto fino al 2024 ma la Juventus è consapevole che questa potrebbe essere l’occasione giusta per incassare una bella cifra, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno.

Juventus, Vlahovic via ma la meta non è la Premier League: spunta il PSG

Da tempo Arsenal e Manchester United seguono da vicino Dusan Vlahovic e sembrano le principali candidate.

Secondo quanto riportato da Ignazio Genuardi, però, potrebbe spuntare una destinazione a sorpresa per Vlahovic. Il club in questione sarebbe il Paris Saint-Germain che sta valutando tanti nomi nel ruolo di centravanti. A fine stagione andrà via Leo Messi e probabilmente anche Kylian Mbappé. La società parigina sta sondando il terreno per il classe ’98 Randal Kolo Muani, attuale attaccante dell’Eintracht Francoforte e protagonista anche al Mondiale in Qatar. Parallelamente tiene in considerazione anche Victor Osimhen e Harry Kane. Tra i nomi per l’attacco, però, c’è anche Dusan Vlahovic. La Juventus spera di incassare almeno 80 milioni di euro per non subire una minusvalenze e recuperare almeno la cifra sborsata un anno e mezzo fa per prelevarlo dalla Fiorentina. In caso di permanenza di Allegri, sarà ancora più difficile vedere il serbo con la maglia della Juventus nella prossima stagione. L’inserimento del PSG potrebbe radicalmente cambiare lo scenario in merito al futuro dell’attaccante classe 2000 che fino a pochi giorni fa sembrava a un passo dalla Premier League.