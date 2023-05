Manovra stipendi, accordo Juventus-FIGC: udienza lampo

Ci sono tanti punti interrogativi che riguardano il futuro della Juventus, che si appresta a concludere la stagione senza alcun titolo.

Non è andata certo come volevano i tifosi questa stagione. Con la mancata conquista di un trofeo e anche il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League. Pesa molto ovviamente la penalizzazione di 10 punti che è stata inflitta nei giorni scorsi e che ha fatto scivolare indietro in graduatoria gli uomini di Massimiliano Allegri.

Il tecnico è finito sul banco degli imputati per i risultati non certo eccelsi della sua squadra. Alcuni investimenti che sono stati fatti sono stati sbagliati, in futuro si dovrà puntare di più sulla linea verde e sul contenimento dei conti. Certo è che giocare a calcio senza pensare alle vicende extra campo della Juventus non è stato certo semplice per Chiesa e compagni. La preoccupazione dei supporters è tanta anche riguardo il futuro.

Juventus, chiesto il patteggiamento sulla “manovra stipendi”: domani l’udienza

Una novità di quelle importanti è arrivata proprio negli ultimi minuti. E riguarda quella che viene chiamata “manovra stipendi” ma che in realtà nel filone di indagini riguarda anche alcuni scambi con altri club e i rapporti con gli agenti.

Come si legge sul “Corriere della Sera” infatti l’udienza che era in programma il prossimo 15 giugno è stata anticipata a domani davanti ai giudici del Tribunale Federale. La Juventus infatti avrebbe chiesto il patteggiamento, che porterebbe ad una maximulta in cambio del mancato ricorso riguardo il filone delle plusvalenze. L’obiettivo – si legge – è quello di chiudere ogni discorso in questa stagione senza poi avere pendenze nel prossimo campionato. Domani dunque sarà un giorno molto importante per la società.