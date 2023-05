Messaggio ‘ufficiale‘ durante Juventus-Milan: “Andiamo al Tar”

Messaggio ufficiale durante Juventus-Milan: i tifosi bianconeri vogliono questo. Indicata la strada da seguire alla società dopo la penalizzazione

Allegri ha confermato ieri sera che la stagione della sua squadra si è praticamente chiusa a Siviglia. Sì, è davvero così, anche perché si è capito da un poco di tempo che le coppe europee, i bianconeri, il prossimo anno le avrebbero guardate alla tv.

Solamente vincendo l’Europa League ci sarebbe stato qualche margine, ma attraverso il campionato niente. I dieci punti di penalizzazione hanno dato la mazzata finale ad una squadra che non vede l’ora che tutto questo finisca per concentrarsi sul futuro. Una squadra dove molti andranno via, è evidente, e dove la società dove ricostruire sui cocci che sono rimasti. Insomma, qualcosa che prima d’ora non si era mai visto. Di certo però c’è anche un’altra cosa: la penalizzazione non è andata giù a tutti i tifosi, che vorrebbero un club pronto a battagliare per difendere i propri diritti. Tant’è che ieri sera durante Juve-Milan allo Stadium è apparso uno striscione che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Messaggio ufficiale da parte dei tifosi

“Ma quale Var, andiamo al Tar”. Sì, i tifosi bianconeri vorrebbero che il club andasse fino in fondo in questa storia. Vorrebbero difendersi in tutte le sedi opportune contro accuse che hanno già portato ad un meno dieci e che potrebbero portare ad un’altra penalizzazione con l’alto processo, quello della manovra stipendi.

Una situazione, quest’ultima, che si potrebbe anche ripercuotere la prossima stagione, con un’annata che potrebbe iniziare con un meno in classifica. E questo sarebbe un altro problema, visto che mentalmente la stagione, quella che per forza di cose dopo due anni senza trofei, dovrà riportare i piemontesi a vincere qualcosa.