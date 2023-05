Accordo con la Juventus per Milinkovic Savic: la cifra è da sballo

Accordo con la Juventus, Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio alla fine della stagione. La cifra messa sul piatto è da sballo

Niente Champions League il prossimo anno. Ma i colpi che ha in mente la Juventus sono importanti, per tornare a vincere in Italia e per cercare di riprendersi la qualificazione alle prossime coppe europee quelle che, il prossimo anno, i bianconeri non dovrebbero disputare.

E che sia la volta buona per Milinkovic-Savic? Sì, potrebbe essere la volta buona per strappare il centrocampista serbo a Lotito. Un solo anno di contratto ancora per il Sergente con la Lazio e un addio che sembra vicino. Tant’è che secondo Il Messaggero oggi in edicola i bianconeri un accordo lo avrebbero trovato con il giocatore per una cifra importante: 6 milioni di euro all’anno come stipendio, e 25 alla Lazio per il cartellino. Queste sarebbero le cifre per chiudere un affare che alla Juve piace da tanto, troppo tempo.