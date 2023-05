Retrocessione benedetta: la Juventus trova l’erede di Di Maria

Con la retrocessione si spiana la strada per il ritorno in Italia: la Juventus individua l’erede di Di Maria

La Juventus ha, di fatto, messo la parola fine su una stagione disastrosa, sia in termini di risultati sportivi che di questioni extra-campo.

I bianconeri chiudono un’altra stagione con zero titoli, dopo essere stati eliminati in semifinale di Coppa Italia e di Europa League, rispettivamente da Inter e Siviglia. In campionato non sono mai stati in corsa per il titolo, se pur le penalizzazioni abbiano contribuito al cammino drammatico della squadra di Massimiliano Allegri. La società dovrà ripartire e il primo tassello da inserire è quello del direttore sportivo che, con ogni probabilità, dovrebbe essere Cristiano Giuntoli. Il suo arrivo darebbe il via a un nuovo ciclo che la Juventus spera possa prendere le orme di quello del Napoli, dove il ds ex Carpi ha compiuto un vero e proprio miracolo, scovando giocatori semi sconosciuti, rivelatesi determinanti per la conquista del terzo scudetto azzurro. Successivamente ci sarà anche la decisone sulla guida tecnica: da una parte l’ipotesi di proseguire con Massimiliano Allegri, rispettando il suo contratto in essere fino al 2025; dall’altra la consapevolezza che forse è arrivato il momento di cambiare e virare su un nuovo allenatore. Caldi i nomi di Sergio Conceicao, Raffaele Palladino e Igor Tudor. Anche in ottica calciatori la società sta provando a muoversi, consapevole che a giugno perderà diversi big.

Juventus, con la retrocessioni si libera la pista Gnonto: i bianconeri ci pensano

A fine stagione andranno via, con ogni probabilità, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Tre big che la società dovrà inevitabilmente sostituire.

Secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb.com’, la Juventus starebbe valutando anche Wilfried Gnonto per il dopo Di Maria. Il talento italiano classe 2003, venuto fuori grazie alla convocazione di Roberto Mancini con la nazionale maggiore, non è riuscito a evitare la retrocessione del Leeds United in Championship, seconda categoria inglese. Quest’anno ha collezionato appena 2 gol e 4 assist in Premier League, oltre a 2 reti siglate in FA Cup. L’ala sinistra di Verbania adesso potrebbe lasciare il Leeds e approdare in Italia. Il suo contratto è ancora lungo, fino a giugno 2027. Allo stesso tempo, però, la retrocessione del suo attuale club potrebbe portare il suo entourage a chiedere la cessione. La Juventus sta tenendo in considerazione l’ipotesi di fiondarsi su Gnonto che non ha un valore di mercato eccessivamente alto. I bianconeri potrebbero strapparlo al club inglese per circa 20 milioni, anche se non è escluso che il giocatore decida di rimanere al Leeds.