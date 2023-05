Il firmamento Juventus brilla di nuovo: acquisto a stelle e strisce

La pista dalla Premier League si apre di nuovo: la Juventus pronta all’acquisto del big

La Juventus si prepara a un’estate da protagonista in ottica calciomercato ma prima bisognerà ufficializzare il nuovo direttore sportivo per iniziare un nuovo progetto.

Tutti gli indizi lasciano pensare che sarà Cristiano Giuntoli ad approdare a Torino per prendere le redini del calciomercato bianconero. Ci saranno diverse uscite, da Juan Cuadrado ad Angel Di Maria e Adrien Rabiot che sono in scadenza a giugno e sono pronti a lasciare la Juve. La società bianconera dovrà, quindi, trovare nuovi profili per sostituire questi big e i nomi nella lista della dirigenza sono diversi. Certamente appare complicato impostare un piano di mercato concreto senza avere ancora chiaro chi sarà il nuovo Ds del club. Dubbi anche su chi sarà l’allenatore della Juventus dalla prossima stagione; al momento si va verso la conferma di Massimiliano Allegri ma non mancano i sondaggi per altri allenatori come Igor Tudor, Raffaele Palladino, Sergio Conceicao e lo stesso Antonio Conte.

Juventus in testa nella corsa per Pulisic del Chelsea

Per quanto riguarda i possibili colpi in entrata, la Juventus sta guardando con grande attenzione in casa Chelsea.

I Blues sono pronti a sacrificare alcuni dei suoi big. Uno di questi potrebbe essere Mason Mount con cui il club londinese non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto. Situazione simile quella di Christian Pulisic. Il classe ’98 statunitense è in scadenza a giugno 2024 ma sembra destinato a lasciare Londra a fine stagione. Il Chelsea ha esigenza di fare cassa e non vuole rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Ekrem Konur, la Juventus sarebbe in testa alla corsa per l’acquisto di Christian Pulisic. Il Chelsea si prepara a un nuovo progetto tecnico con Mauricio Pochettino e intende rinnovare anche la propria rosa. Pulisic potrebbe essere ceduto per una cifra vicina ai 20 milioni di sterline. La Juventus spera di risolvere presto la questione legata alla struttura societaria, così da poter iniziare a impostare un calciomercato concreto in vista della sessione estiva ormai alle porte.