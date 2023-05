Juventus, gli ha fatto le scarpe: UFFICIALE il nuovo tecnico

Juventus, l’annuncio ufficiale fuga ogni dubbio: il ribaltone nell’Under 19 è servito. Stravolta la guida tecnica.

Per la “Vecchia Signora” si prospetta un periodo di profondo restyling, dentro e fuori dal rettangolo verde. Non è un caso che in questi giorni il futuro di Allegri sia ritornato prepotentemente sulla cresta dell’onda, con l’esonero del tecnico livornese che sembra configurarsi come un’opzione sempre più probabile con il passare dei giorni.

Ha già cambiato la sua guida tecnica, invece, la Juventus Under 19 femminile. Dopo l’addio di Silvia Piccini ufficializzato nei giorni scorsi, con una nota ufficiale diramata sul proprio sito la Juventus ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Matteo Scarpa che, dunque, sarà Head Coach della compagine femminile Primavera. Ecco il comunicato ufficiale:

“Sarà Matteo Scarpa il volto nuovo della nostra Primavera, anche se il suo profilo è già ben noto ai più.

Nato ad Asti il 29 novembre 1983, per Matteo la prossima sarà la decima stagione in bianconero. Il suo percorso con i nostri colori è iniziato nell’estate del 2013, con l’Attività di Base maschile. Poi, dopo tre annate, è iniziato il suo percorso da vice-allenatore nella Prima Squadra femminile. Un inizio che è coinciso con la creazione della Juventus Women. Matteo, dunque, è stato per quattro stagioni il vice di Rita Guarino e per due l’assistente di Joe Montemurro. Dal prossimo anno, una nuova esperienza: guidare come primo allenatore l’Under 19 femminile.