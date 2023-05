8 dirigenti contro Allegri: con la Juventus è proprio finita

Massimiliano Allegri fatto fuori: 8 dirigenti contro l’allenatore toscano. La seconda avventura con la Juventus giunge al termine

La posizione di Massimiliano Allegri è sempre più in bilico. L’allenatore toscano ha ricevuto numerose critiche negli ultimi mesi, soprattutto da parte dei tifosi che hanno chiesto a gran voce il suo esonero.

Il secondo anno senza titoli comincia a diventare pesante per una società come la Juventus e sicuramente anche Allegri ha la sua parte di colpe, se pur la stagione sia stata decisamente burrascosa. Allegri ha confermato, per quanto riguarda la sua volontà, che rimarrà alla guida della Juventus anche il prossimo anno, forte del contratto fino al 2025. Anche il Chief Football Officer, Francesco Calvo, ha confermato la permanenza dell’allenatore toscano ma in realtà la società sta valutando anche altri nomi. I principali sono quelli di Sergio Conceicao, Thiago Motta, Raffaele Palladino, Igor Tudor. La società bianconera è quasi prigioniera del contratto offerto ad Allegri due anni fa e, vista la situazione economica attuale, non può permettersi di pagare un allenatore a vuoto.

Calciomercato Juventus, Allegri fatto fuori: 8 dirigenti contro l’allenatore

Al momento la posizione di Allegri sembra salda, almeno da quanto filtra dalle sue parole nelle numerose interviste rilasciate negli ultimi tempi. Anche se in realtà la situazione è diversa.

Qualcosa, però, in realtà si sta muovendo. Dall’alto potrebbe arrivare la decisione di interrompere il secondo ciclo con Massimiliano Allegri, per intraprendere un nuovo progetto tecnico che potrebbe partire proprio dall’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Intanto, secondo quanto riportato da ‘Momblano-Juventibus‘, ci sarebbero ben 8 figure dirigenziali che sarebbero pronte a fare fuori l’allenatore ex Cagliari e Milan. “Su Allegri attualmente c’è una cortina di apparato. L’apparato sono quelle 7-8 figure fisse della dirigenza. E spesso quando l’apparato è così solido su una posizione, è perché c’è un ordine dall’alto”. Tra i 7 e gli 8 dirigenti, quindi, sarebbero contro l’allenatore che adesso rischia concretamente di aver terminato il suo percorso alla guida del club bianconero, a prescindere dal vincolo del suo contratto.