Ceferin ribalta il patteggiamento: “Juventus esclusa dalle Coppe”

Juventus, Ceferin potrebbe ribaltare il patteggiamento. Ecco cosa potrebbe, infatti, succedere: tutti i dettagli del caso.

Come si legge, infatti, dal quotidiano sportivo nazionale ‘La Gazzetta dello Sport’, il patteggiamento ha sistemato, momentaneamente, la situazione a livello italiano ma nonostante tutto non è ancora detto che le porte in Europa siano aperte.

Secondo, infatti, il quotidiano sportivo, il club bianconero adesso, sarebbe sotto inchiesta per violazione del Fair play e permane, dunque, lo spettro dell’esclusione dalle coppe.

Esclusione dalle Coppe: “Inchiesta per violazione del fair play”

Come si legge, infatti, non è detto che la Juventus possa partecipare alle prossime coppe. Ceferin potrebbe intervenire ed evitare, dunque, ai bianconeri la possibilità di partecipare alle prossime coppe europee. Laddove, appunto, i bianconeri, adesso, figurerebbero qualificate comunque, o in Europa League o nella prossima Conference, soltanto l’ultima partita darà il verdetto.

Di conseguenza, adesso, questa è l’eventualità più possibile. Non ci resta che attendere la prossima mossa della Uefa su questa delicata questione.