Juventus in vendita e prezzo fissato: Elkann ‘avvisato‘

By

La Juventus potrebbe essere in vendita: arriva ia sentenza del giornalista. John Elkann avvisato

La Juventus ha optato per il patteggiamento in merito al filone stipendi e alla questione relativa alle presunte partnership con altri club.

Si tratta del filone relativo alla manovra stipendi e al rapporto con agenti e partnership con altri club. Tutte questioni finite nel mirino della Procura. Nella giornata di ieri la Juventus ha raggiunto l’accordo ufficiale per il patteggiamento. I bianconeri, quindi, non potranno più ricorrere ad alcun grado di giustizia e dovrà pagare un’ammenda da 718.240,00 euro. Nessuna nuova penalizzazione quindi, oltre alle precedenti due e, di fatto, nessuna ripercussione sulla prossima stagione. Una situazione che sembra essersi sciolta ma che continua a portarsi dietro non poche polemiche, da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Juventus, avviso a Elkann: “Deve vendere e fissare il prezzo”

Il giornalista Gigi Moncalvo ha parlato ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, della situazione che coinvolge la Juventus e la famiglia Agnelli.

Moncalvo, nello specifico, si è soffermato sulle possibili mosse di John Elkann per il futuro del club. Di seguito le sue parole: “John Elkann deve vendere la Juventus e fissare il prezzo. L’unico che non ha accettato il patteggiamento è Andrea Agnelli per il quale, anche dal punto di vista sportivo, ci sarà il 15 giugno l’udienza”.