Dal nerazzurro alla Juventus: scontro choc con l’Inter

Dal nerazzurro alla Juventus, si potrebbe profilare un nuovo duello con la squadra di Inzaghi sulla falsariga di quello per Bremer.

La sconfitta di domenica scorsa nello scontro diretto con il Milan ha impedito alla Juventus di fare passi avanti in classifica. Condizionati psicologicamente dalla nuova penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva per via del caso plusvalenze, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno finito per incassare un altro k.o. dopo quello di Empoli.

Prima dell’ultima giornata di campionato i bianconeri sono solamente settimi. E per ambire a qualcosa in più devono battere obbligatoriamente l’Udinese e sperare che le due squadre che li precedono, Roma e Atalanta, perdano entrambe. Complicato, insomma. Ma tutto potrebbe essere vano se, com’è probabile, la Uefa deciderà di sanzionare il club con un anno di squalifica dalle proprie competizioni. Una mossa che il massimo organo calcistico europeo farà verosimilmente in seguito agli avvenimenti di ieri, con la Juventus che ha scelto di intraprendere la strada del patteggiamento per evitare che potessero arrivare sanzioni ancora più pesanti per la cosiddetta “manovra stipendi”. Senza le coppe è abbastanza ovvio che la Signora dovrà essere più oculata nel prossimo calciomercato.

Dal nerazzurro alla Juventus, prende quota il nome di Koopmeiners

Bisognerà attendere qualche settimana, insomma, per avere un quadro più preciso. Nel frattempo inizia a circolare qualche rumors relativo ad un possibile colpo bianconero.

Il reparto che necessita di maggiori rinforzi è senz’altro il centrocampo, dove potrebbero essere in tanti a fare le valigie. Uno di questi è Adrien Rabiot: il centrocampista francese difficilmente rinnoverà con la Juventus, visto che il suo desiderio è quello di giocare la Champions League. E le offerte, soprattutto dalla Premier League, non mancano. Circola intanto un nome nuovo. Si tratta del centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, uno dei pupilli di Gian Piero Gasperini. Il giocatore piace anche all’Inter e non è da escludere che si possa profila un altro duello con i nerazzurri sulla falsariga di quello per Bremer. Lo conferma il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus.