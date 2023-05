Nervi tesissimi tra Allegri e la Juventus: salta la buonuscita

Juventus, situazione piuttosto intricata in casa bianconera: il nodo legato alla situazione contrattuale di Allegri continua a tenere banco.

Ormai permangono pochi dubbi sul “se”. Maggiori incertezze, semmai, subentrano nel capire il “come”. Che il matrimonio tormentato tra Allegri e la Juventus sembri sull’orlo del tramonto è ormai un dato di fatto. Dopo due anni senza successi, la proprietà bianconera è pronta ad un vero e proprio restyling dell’area tecnica, per riuscire ad avere quell’imprinting di gioco che in questo biennio non si è mai trovato con continuità.

Tuttavia – e questo è un nodo da non trascurare alla luce della particolare situazione che sta attraversando la “Vecchia Signora” – Allegri è legato alla Juve da un contratto valido per altri due anni. Tra parte fissa e bonus, la Juve verserebbe nelle casse del tecnico livornese fino all’estate del 2025 qualcosa come 18 milioni di euro netti. Non proprio una nequizia. Ecco perché servirà un’opera di mediazione di non poco conto per riuscire a districare un nodo divenuto improvvisamente complicato. A confermare questo scenario è stato Guido Tolomei, giornalista che in più di una circostanza ha espresso il suo punto di vista su Juventibus.

Con un post apparso sul proprio profilo social, Tolomei ha chiosato: “Storie tesissime in casa Juve tra Allegri e la società. Stando cosí le cose é molto difficile un eventuale accordo/sconto sui soldi in uscita, cosí come pensare che possa essere in panchina l’anno prossimo. Davvero curioso di vedere come andrà a finire, possiamo solo aspettare.”