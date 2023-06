Calciomercato Juventus, contropartita ‘scontata’: acconto per Milinkovic Savic

La Juventus si gioca la carta della contropartita, abbassando il prezzo: acconto per la cessione di Milinkovic-Savic

La Juventus è ormai da anni sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è diventato uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo e attualmente è nel suo prime.

Per anni tanti club italiani e non solo hanno provato ad avvicinarlo ma la Lazio ha sempre chiuso ogni porta, forte del contratto che legava il giocatore. Adesso, però, la situazione è cambiata: Milinkovic-Savic è in scadenza a giugno 2024 e Claudio Lotito è consapevole che rischierebbe di perderlo a parametro zero tra un anno. Per questo motivo ha aperto alla possibilità di sacrificarlo, così da incassare una discreta cifra da poter reinvestire. La Juventus è in prima fila per il ‘Sergente’, anche se le big di Premier League continuano a monitorarlo costantemente. Il saluto del serbo nell’ultima partita casalinga della Lazio contro la Cremonese lascia presagire un addio ormai definitivo. Sergej ha chiuso in bellezza con una doppietta, probabilmente gli ultimi gol realizzati all’Olimpico con la maglia della Lazio.

In 8 stagioni in biancoceleste ha collezionato 2 Supercoppe italiane e una Coppa Italia, oltre che il premio di miglior centrocampista della Serie A nella stagione 2018-2019. In termini di numeri, però, il punto più alto della sua carriera lo ha vissuto l’anno scorso, chiudendo in doppia-doppia (doppia cifra di gol e assist): 11 gol e 11 assist. Quest’anno è vicino al record con 9 reti e 8 assist ma difficilmente in una partita potrà riuscire a eguagliare il suo record personale.

Juventus, svolta nell’affare Milinkovic-Savic: sconto per Pellegrini

Intanto arriva una svolta nell’affare Milinkovic-Savic. La Juventus è pronta ad una mossa che potrebbe sbloccare la situazione.

Secondo quanto riportato da ‘Enganche’, la Juventus potrebbe decidere di abbassare la cifra prevista per il riscatto di Luca Pellegrini, così da ammorbidire la Lazio per l’accordo relativo a Milinkovic-Savic. Il terzino ex Cagliari non rientra nei piani del club bianconero, a differenza di Maurizio Sarri che lo ha voluto a gennaio e potrebbe chiedere alla società il suo riscatto. La Juventus spera di convincere la Lazio, così da superare la fitta concorrenza dalla Premier ma anche dall’Italia, visto l’interesse anche da parte di Milan e Inter.