Calciomercato Juventus, adieu Allegri: “Contatto ufficiale con l’erede”

Ormai la stagione sta per concludersi con la Juventus che deve cercare di chiudere il cammino nel miglior modo possibile.

Manca solo una partita da disputare in un campionato che vedrà la formazione allenata da Massimiliano Allegri non qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Un traguardo mancato soprattutto a causa della penalizzazione di 10 punti che è stata inflitta a Chiesa e compagni. Che nonostante i punti conquistati sul campo sono scivolati dietro in graduatoria.

Ora non si può far altro che dare il massimo in questi 90 minuti e poi tirare le somme. Il bilancio sarà in ogni caso negativo, visto che non si è riusciti a portare a casa nemmeno un trofeo. In estate dunque sarà lecito attendersi diversi cambiamenti in casa Juventus. Cambiamenti che riguarderanno l’organico cambiamento, che sarà ringiovanito e rinnovato considerando le varie cessioni e partenze. Ma non solo, perché novità potrebbero esserci anche in merito al tecnico Allegri.

Juventus, contatti nelle scorse settimane con l’agente di Tudor

Come detto il futuro dell’allenatore bianconero è ancora tutto da capire. Il contratto che lo lega alla Juventus è di altri due anni ma la sua permanenza è tutt’altro che scontata. Tanto più che sono ormai mesi che si sta parlando di suoi possibili successori.

Se Allegri non rimarrà, la dirigenza dovrà trovare un altro tecnico in grado di aprire un nuovo ciclo. Perché di sicuro non mancano le ambizioni di voler primeggiare. Sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi Igor Tudor. Lo scrive anche “L’Equipe” in Francia. Aggiungendo che appena qualche settimana fa ci sarebbe stato già un contatto con l’agente dell’attuale allenatore del Marsiglia. Sarebbe lui dunque il prescelto per costruire la Juve del futuro. L’ex difensore avrebbe il vantaggio di conoscere bene l’ambiente, visti i suoi trascorsi torinesi.