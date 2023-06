Calciomercato Juventus, Vlahovic al Bayern Monaco: telenovela (in)finita

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Bayern Monaco adesso potrebbe diventare realtà concreta. Svelati i motivi nell’indiscrezione.

Nel futuro di Dusan Vlahovic potrebbe esserci il Bayern Monaco. Adesso dopo che il club tedesco ha, definitivamente, abbandonato la pista che portava ad Harry Kane, avrebbe messo gli occhi sul bomber bianconero.

Dopo il no di Harry Kane al Bayern Monaco, adesso, l’obiettivo principale del Bayern Monaco potrebbe diventare proprio l’attaccante serbo della Juventus. Come si legge, nell’indiscrezione, adesso, ci sarebbe già il possibile verdetto. Spunta il Bayern per Vlahovic: obiettivo prioritario Secondo il noto ‘Christian Falk’, molto attivo sulla questione trasferimenti in Bavaria, ci sarebbe il piano per arrivare all’attaccante della Juventus, ex Fiorentina, Dusan Vlahovic. Questo, infatti, viene scritto direttamente nell’indiscrezione:

“Dopo il NO di Harry Kane al Bayern, Dusan Vlahovic è l’obiettivo principale per il trasferimento di un nuovo attaccante in Bavaria insieme a Kolo Muani”. Dunque, adesso, la Juventus potrebbe ricevere un’offerta davvero, davvero importante per il proprio numero 9. Si attendono ulteriori novità in merito ma, certamente, adesso, l’opzione diventa sempre più possibile.