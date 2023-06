Doppio regalo Blues: bomba Juventus, ecco Koulibaly

E’ già iniziata la fase di ricostruzione in casa Juventus, dove si guarda inevitabilmente già ai rinforzi per il prossimo campionato.

C’è ancora da concludere questo torneo di serie A e l’ultima giornata ci dirà se la formazione di Massimiliano Allegri riuscirà a centrare il traguardo della qualificazione europea. Non si giocherà però sicuramente nella prossima edizione della Champions League, soprattutto a causa dei 10 punti di penalizzazione che hanno fatto scivolare indietro in graduatoria Vlahovic e compagni.

I bilanci definitivi ancora devono essere tracciati, il punto si farà alla conclusione delle attività sul campo. Ma non ci sono dubbi sul fatto che nella prossima estate ci saranno tanti cambiamenti. Anche perché alcuni big andranno via per fine contratto e dovranno essere sostituiti nel migliore dei modi. Non si escludono nemmeno delle cessioni a sorpresa, specie se arriveranno delle offerte alle quali sarebbe impossibile dire di no. Se da un lato la società vuole puntare sulla linea verde, dall’altro è scontato dover fare investimenti.

Juventus, dopo Pulisic piace pure Koulibaly del Chelsea

Alla Juventus per rimanere competitiva servirà anche l’arrivo di alcuni calciatori di grande esperienza e spessore internazionali. Perni sui quali costruire la squadra del futuro. Secondo gli ultimi rumors la dirigenza bianconera avrebbe rivolto i suoi sguardi in casa Chelsea.

Un nome che già nei mesi scorsi è stato accostato alla Juve è quello di Pulisic, esterno offensivo americano che con i Blues sta trovando sempre meno spazio e vorrebbe una nuova esperienza per rilanciarsi. Ma non solo. Secondo infatti quanto ha riportato il “Daily Mail” la società bianconera avrebbe chiesto informazioni agli inglesi anche per quanto riguarda Koulibaly. Il difensore ex Napoli conosce benissimo la serie A e sarebbe senz’altro un grande colpo, bisognerà però capire se il Chelsea è intenzionato a cederlo o meno.