Juventus, Allegri rescinde il contratto: svelato il diretta il nuovo allenatore

Juventus, il futuro dell’attuale allenatore bianconero appare sempre più in bilico. Possibile ribaltone in vista.

Non si placano le turbolenze in casa Juventus. Messo un punto (per adesso) alle ormai ben note vicende giudiziarie – almeno per quanto riguarda i processi sportivi – dalle parti della Continassa è tempo di scelte importanti.

Ora la Vecchia Signora è nelle condizioni di iniziare a programmare la prossima stagione, nonostante non si sappia ancora se la Uefa opterà per l’esclusione dalle coppe dopo la notizia dell’accordo trovato con la Procura della Figc. I rumors che circolano negli ultimi giorni, intanto, hanno per oggetto Massimiliano Allegri e il suo possibile esonero. Improvvisamente la posizione del tecnico livornese sembra essere diventata meno salda. La Juventus finora non l’ha mai messo realmente in discussione, neppure nei periodi più bui della stagione. Come l’eliminazione dalla Champions League oppure la pesante sconfitta di Napoli che ha di fatto estromesso i bianconeri dalla lotta per lo scudetto.

Juventus, Angelini: “Il nuovo allenatore sarà Thiago Motta”

La principale attenuante di Allegri è quella di aver saputo tenere unito un gruppo in uno dei peggiori momenti della storia del club. Il rischio di implosione era altissimo dopo le dimissioni in blocca da parte della vecchia dirigenza. Oppure la notizia della penalizzazione. La prima, quella di gennaio, con la Juve che si vide togliere ben 15 punti.

L’allenatore dei cinque scudetti di fila, tuttavia, nel complesso ha deluso a livello di risultati. La Juventus non ha vinto alcun trofeo, proprio come lo scorso anno, palesando limiti preoccupanti a livello di gioco. Una squadra molto spesso rinunciataria, che ha sofferto anche contro squadre tecnicamente e qualitativamente inferiori. Allegri è dunque al capolinea? Sì, secondo Antonello Angelini, intervenuto oggi durante la diretta Twitch di Juventibus. “Sta trattando la buonuscita”, ha detto. Aggiungendo che “la stessa fonte che mi ha rivelato questa notizia, ha ricevuto una confidenza da un procuratore che gli ha detto che l’allenatore glielo davano loro alla Juventus. Ed é Thiago Motta”.