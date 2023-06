Né esonero né rescissione: futuro Allegri, la mossa di Calvo è travolgente

Calciomercato Juventus, la mossa di Calvo cambia decisamente tutte le carte in tavola. Ecco deciso il futuro di Massimiliano Allegri

Allegri via. No, Allegri rimane. Invece si tratta per una rescissione. Insomma, fino ad oggi ne abbiamo sentite tante su quello che potrebbe essere il futuro del tecnico bianconero per la prossima stagione. Un futuro che a quanto pare non è deciso. Anche se, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, le cose potrebbero andare in maniera diversa rispetto a quello che è stato raccontato negli ultimi giorni.

Sì, secondo il quotidiano, Calvo, dirigente bianconero, avrebbe dato la propria fiducia a Max anche per il prossimo anno e sarebbe inoltre pronto un vertice di mercato in attesa del nuovo direttore sportivo. Che potrebbe essere Giuntoli, con il quale è tutto fatto, ma che aspetta di liberarsi dal Napoli per arrivare a Torino. La Juventus, quindi, potrebbe andare avanti con Allegri anche il prossimo anno. E solamente una cosa, al momento, potrebbe mettere a rischio il futuro del livornese.

Calciomercato Juventus, l’ultima parola ad Elkann

L’ultima parola spetta ad Elkann. Lui deciderà, alla fine, se continuare con un tecnico che ha deluso un poco tutti in questi due anni è che è soprattutto stata una scelta di Agnelli, l’ex presidente, che nei mesi finali del 2022 si è dimesso.

L’amministratore delegato di Exor quindi ha l’ultima parola. Quella che deciderà in maniera definitiva e ufficiale il futuro del tecnico della Juventus. Di sostituti, come sappiamo, si è parlato in diverse occasioni. Da Conte a Tudor e passando pure per Thiago Motta. Ma alla fine lo scossone in panchina potrebbe anche non arrivare. Vedremo.