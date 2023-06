Patteggiamento Juventus, l’ironia al veleno di Zeman: è sua l’ultima ‘sentenza‘

Patteggiamento Juventus, l’ironia al veleno è quella di Zeman: l’ultima sentenza arriva dal tecnico del Pescara. Che non si risparmia mai

Quando si parla di Juventus, Zeman, attuale tecnico del Pescara, non si tira mai indietro. Il boemo non ne ha mai risparmiate di frecciate e di battute alla società bianconera, e negli anni novanta è stato uno dei grandi accusatori.

Adesso nel mirino, ovviamente, c’è il patteggiamento della Juventus con una sentenza, arrivata nei giorni scorsi, di una multa salata contro i bianconeri. Senza contare i 10punti in classifica già affibbiati per la questione plusvalenze. Insomma, una sentenza che ha scatenato moltissimi commenti. E non poteva che arrivare anche quello dell’allenatore, che ha detto la sua ai microfoni di calciomercato.com

Patteggiamento Juventus, la sentenza di Zeman

“Alla fine le cose sono state risolte all’italiana, come spesso accade in questo paese. Si è deciso di non decidere perché forse così conviene a tutti. Ma quando un intero consiglio di amministrazione si dimette (il riferimento è a quello juventino e al suo ex presidente Andrea Agnelli, ndr) mi pare evidente che qualche cosa che non va debba esserci”.

Insomma, un Zeman scatenato anche in questo caso. Un Zeman che come detto quando si parla di Juventus non si tira mai indietro e che non ha nessuna intenzione di farlo. Il suo rapporto con i colori bianconeri è sempre stato questo, un continuo lancio di frecciate. Ma tant’è, lo conosciamo da diverso tempo.