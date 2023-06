Zidane ha scelto la Juventus: sbarcano a Torino anche due ‘Pallone d’oro‘

Zidane ha scelto la Juventus: il tecnico francese tentato di dire sì al club piemontese. Insieme a lui due palloni d’oro

Nonostante le ultime notizie che arrivano dall’Italia parlano di un Allegri che avrebbe incassato la fiducia di Calvo e che quindi dovrebbe continuare ad allenare la Juventus, ElNacional va completamente verso un’altra direzione, parlando di un Zidane pronto a dire sì alla Juventus.

Il francese, che dopo la sua esperienza in panchina al Real Madrid è ancora alla ricerca della proposta giusta, non ha ancora deciso cosa fare la prossima stagione e a quanto pare sarebbe tentato di essere il tecnico chiamato a rilanciare la Juventus in quella che per forza di cose deve essere un’annata diversa rispetto a questa che si sta chiudendo. E c’è di più, sempre rimanendo alla stessa fonte: Zizou avrebbe già pronti due innesti per per la prossima stagione. Due palloni d’oro, che non hanno rinnovato, almeno fino ad ora, il proprio contratto con il Real Madrid.

Zidane ha scelto la Juventus, si porta Modric e Benzema

Zidane vorrebbe i due, che stanno probabilmente per chiudere la propria avventura con la maglia Blancos addosso, in quella che potrebbe essere la sua esperienza alla Juventus. Un doppio colpo che però, senza girarci troppo intorno, è quasi impossibile, soprattutto perché i bianconeri, in mente, hanno un’idea diversa, e anche perché sia il francese che il croato avrebbero sul piatto delle offerte economicamente di un altro pianeta da parte di club dell’Arabia Saudita.

Quindi, se Zidane rimane comunque un’idea fattibile, impossibile potremmo definire quella che potrebbe portare in bianconero il centrocampista e l’attaccante. Sì, diciamo davvero impossibile. Scrivere altro è quasi scrivere una bugia.