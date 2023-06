Addio Juventus, fumata rossonera: sprint e colpo a zero

Addio Juventus, l’esterno sinistro si libererà a zero ed è conteso da due club: beffa in vista per Simeone e i suoi Colchoneros.

L’estate è sempre più vicina. Un momento della stagione in cui, calcisticamente parlando, vanno in scadenza i contratti di numerosi giocatori, che si apprestano a lasciare i rispettivi club dopo il mancato rinnovo del contratto. E le occasioni da sfruttare sono parecchie, soprattutto per quei club ambiziosi ma che non hanno la liquidità necessaria per effettuare dei colpi importanti. La Juventus, come lo scorso anno, cercherà di fare la sua parte nel cosiddetto mercato dei parametri zero.

I bianconeri lo scorso anno hanno scelto di puntare su Angel Di Maria e Paul Pogba. Il primo si è rivelato una scelta azzeccata, in barba all’età riportata sulla carta d’identità. Il problema principale dell’esterno argentino sono stati gli infortuni, che non gli hanno permesso di giocare con una certa continuità. Per quanto riguarda invece il centrocampista francese, il suo ingaggio si è rivelato un vero e proprio flop. Prima l’infortunio al menisco che gli ha fatto saltare mezza stagione, poi i vari problemi di natura muscolare: in totale il “Polpo” ha giocato soltanto una manciata di minuti con la maglia della Juventus.

Addio Juventus, c’è anche il Nizza su Guerreiro

Tra i giocatori che si stanno per liberare gratis figura anche il terzino sinistro portoghese Raphael Guerreiro. Attualmente in forza al Borussia Dortmund, non ha accettato il rinnovo e dal prossimo 1 luglio potrà firmare a zero con qualsiasi club.

Sulle sue tracce, oltre alla Juventus – al quale era stato accostato lo scorso gennaio – c’è l’Atletico Madrid di Diego Simeone, alla ricerca di un esterno. Secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, tuttavia, i Colchoneros dovranno fare attenzione al Nizza, club sempre molto ambizioso che ha intenzione di rafforzare ulteriormente la propria rosa.