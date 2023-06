Il ritorno di Dybala alla Juventus: “C’è grande amarezza”

Ritorno di Dybala in bianconero? Adesso c’è già un verdetto. Tutti i dettagli del caso che riguarda l’attaccante argentino.

Si era parlato anche della possibilità di vedere un Paulo Dybala bis in bianconero ma quanto c’è di possibilità? Svelato ogni dubbio.

Reduce dalla finale di Europa League persa ai rigori che, volente o nolente, ricorda da vicino proprio la finale persa in Champions a Cardiff, Paulo Dybala è diventato un punto fermo della squadra giallorossa nonostante l’amore che ancora lo contraddistingue ai colori bianconeri e ad una grande fetta di tifosi che lo rivorrebbe, proprio, in bianconero.

Dybala ritorna in bianconero? “Non ha più contatti”

Da quanto viene scritto da ‘Fabrizio Romano’, il ritorno di Paulo Dybala in bianconero potrebbe essere tutt’altro che possibile, anzi, il suo entourage non avrebbe nessun più contatto con la società di Torino.

Questo, infatti, quello riferito da ‘Fabrizio Romano’, direttamente a ‘SOS FANTA’: “Non c’è nessun contatto per un ritorno di Dybala alla Juve. Il suo entourage non ha contatti da quando ha lasciato la Juventus, con grande amarezza da parte sua che si era anche esposto quando si parlava del rinnovo”. Un ritorno che, dunque, sancisce già un impossibilità di base. Staremo a vedere cosa succederà in futuro ma per il momento Paulo è un punto fermo della Roma.