Calciomercato Juventus, ha scelto Cristiano Ronaldo: “Offerta ufficiale”

Il calciomercato della Juventus sarà uno dei grandi temi di dibattito della tifoseria bianconera nel corso delle prossime settimane.

Questa stagione ancora non è andata in archivio, rimangono 90 minuti da disputare. Ma la squadra allenata da Massimiliano Allegri sa già che non riuscirà ad approdare alla prossima edizione della Champions League, vista la penalizzazione inflitta alla società per il “caso plusvalenze”.

Dunque verranno meno a bilancio delle somme molto importanti. Cifre che avrebbero consentito maggiori libertà di azione in chiave mercato. In estate infatti la Juventus effettuerà diversi cambiamenti all’interno del suo organico, con la volontà di puntare sempre più sulla linea verde. Dovranno arrivare dei ricambi praticamente in tutte le zone del campo, con la necessità di abbassare l’età media per aprire un nuovo ciclo vincente.

Juventus, per Cuadrado offerta dall’Arabia Saudita

Il club si ritrova in questa fase a dover gestire anche delle situazioni delicate, con alcuni giocatori che sembrano essere al passo di addio. Anche per via dell’onerosità dei loro contratti. Stiamo parlando ovviamente di Rabiot e Di Maria, che sono pronti a salutare Torino visto che il loro accordo scade il 30 giugno.

🚨💰 Juan #Cuadrado received an official proposal from Saudi Arabia. 🇸🇦 📌 The #Juventus player – whose contract expires in June – is seriously considering the bid: evolving situation. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/JGwldfC9t4 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 1, 2023

C’è anche da capire quale sarà il futuro di Juan Cuadrado, uno dei giocatori più utilizzati da Allegri vista la sua duttilità. Il colombiano sembra poter avvicinarsi ad un nuovo rinnovo, visto anche l’infortunio di De Sciglio, magari a cifre più contenute rispetto al suo attuale ingaggio. Secondo quanto ha riportato però il giornalista Rudy Galetti su Twitter, Cuadrado avrebbe ricevuto una sostanziosa offerta dall’Arabia Saudita. E potrebbe raggiungere lì l’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Prossime settimane comunque decisive.