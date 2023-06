Ossessionati da Vlahovic: la prima offerta alla Juventus è ridicola

Ultimi 90 minuti per la Juventus da disputare in questo campionato, poi arriverà il momento di tirar le somme per la società torinese.

La stagione che sta per andare in archivio non sarà certo da ricordare per i tifosi bianconeri, che hanno visto la loro squadra fallire di fatto tutti gli obiettivi prefissati, compresa la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il campionato infatti non si riuscirà a chiudere tra le prime quattro della graduatoria a causa della pesante penalizzazione di 10 punti inflitti per il “caso plusvalenze”. Una penalità che ha fatto scivolare indietro in classifica gli uomini di Massimiliano Allegri, che nell’ultimo match di campionato cercheranno comunque di riuscire a strappare la qualificazione per i palcoscenici europei, seppur meno prestigiosi. I mancati incassi derivanti dalla non partecipazione alla Champions League condizioneranno inevitabilmente il calciomercato, in entrata e in uscita, della Juventus nel corso della prossima estate. Non sono da escludere infatti delle cessioni eccellenti, con la società intenzionata a puntare sempre di più sulla linea verde.

Juventus, prima offerta bassa del Bayern per Vlahovic

La Juventus deve gestire al momento le posizioni di diversi campioni che potrebbero andare via. Rabiot e Di Maria sono davvero ad un passo dall’addio, visto che il loro contratto scade alla fine del mese. Non è affatto scontata la permanenza di Vlahovic a Torino.

Il centravanti che i bianconeri hanno prelevato dalla Fiorentina non è riuscito a sfondare Le qualità ci sono tutte per continuare nel suo percorso di crescita, ma qualora arrivasse una offerta molto convincente non è da escludere che la Juventus possa privarsi di lui. Anche per far cassa, seppur è banale dire che non sarebbe poi facile trovare un centravanti con le sue qualità a buon prezzo. Il Corriere della Sera ha spiegato che per Vlahovic sarebbe in arrivo una offerta di 60 milioni da parte del Bayern Monaco, che vorrebbe così replicare l’affare de Ligt. Una somma che non corrisponde alla richiesta del club, che chiede almeno 80 milioni di euro.