Juventus, finale da brividi: esplode la rissa, panchine in campo!

Juventus, episodio increscioso nella sfida valida per il campionato Primavera tra i bianconeri e il Sassuolo.

Ieri sera abbiamo assistito all’ennesimo episodio increscioso, di certo non un bello spot per il calcio italiano. Qualche secondo prima del fischio finale della gara di ritorno tra Brescia e Cosenza, valida per i playout di Serie B, è successo di praticamente di tutto.

Furiosi per il gol incassato allo scadere che ha di fatto condannato la loro squadra alla retrocessione in Serie C, i tifosi delle Rondinelle hanno iniziato a gettare dei fumogeni in campo, un gesto propedeutico all’invasione, con il chiaro intendo di impedire la prosecuzione del match. Scene francamente non degne di un campionato professionistico, con i giocatori costretti in fretta e in furia a rientrare negli spogliatoi. L’arbitro Massa ha preferito sospendere la partita per circa mezz’ora, prima di decretarne la fine da dentro gli spogliatoi. Senza dubbio una brutta pagina per questo sport, da rimuovere al più presto.

Juventus, si scatena la rissa nel match con il Sassuolo

Da condannare anche quello che è avvenuto oggi pomeriggio nella sfida tra Sassuolo e Juventus, quarto di finale dei playoff del campionato Primavera.

𝗦𝗮𝘀𝘀𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲: 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗽𝗶𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘀𝘀𝗮 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗶𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼‼️ Alta tensione tra Sassuolo e Juventus nei quarti di finale dei playoff del campionato Primavera1. Riviviamo gli ultimi secondi della sfida.#sportitalia #primavera pic.twitter.com/pVtd5I8bnG — Sportitalia (@tvdellosport) June 2, 2023

I bianconeri allenati da Paolo Montero hanno pareggiato 1-1, un risultato che però serviva a poco, visto che gli emiliani si sono piazzati meglio nella regular season. Una vera e propria beffa per la Juve, che si era portata avanti grazie a un gol di Hasa. Ma dopo aver trovato la rete del vantaggio gli uomini guidati dal tecnico uruguagio si sono progressivamente spenti, lasciando l’iniziativa ai neroverdi, che al minuto 83 hanno riportato il risultato in parità. Ma veniamo al fattaccio: poco prima che l’arbitro fischiasse la fine del match si è scatenata una maxi rissa per via di un pallone calciato da un giocatore del Sassuolo verso la panchina bianconera.