Patteggiamento Juventus, avviso ai naviganti: “Nuova penalizzazione”

In merito al patteggiamento della Juventus è intervenuto Grassani che ha dato il suo punto di vista, in maniera netta e decisa

Dopo il patteggiamento della Juventus che non ha portato a ulteriori punti di penalizzazione, si sono susseguite diverse teorie e punti di vista.

La questione potrebbe ancora avere dei risvolti, soprattutto sul fronte Europa dove la Uefa sta studiando lo scenario per prendere le sue decisioni. La possibilità che la Juventus non possa disputare le coppe europee nella prossima stagione sportiva è concreta e verrà valutata nelle prossime settimane. In molti si aspettavano una nuova penalizzazione dei bianconeri che, invece, non è arrivata. Il legale del Napoli, Mattia Grassani ha parlato a ‘Radio CRC’, durante la trasmissione ‘Si Gonfia La Rete’, in merito al patteggiamento della Juventus.

Juventus, Grassani: “Mi aspettavo un’altra penalizzazione”

Di seguito le parole di Grassani, riprese dal ‘Corriere dello Sport’: “Non si è pronunciato solo il tribunale, ma anche il massimo rappresentate della Lega calcio.

Ci aspettavamo che questo secondo filone potesse portare a nuovi punti di penalizzazione. Per rapporti opachi con gli agenti e partnership con club di favore i 700 mila euro rappresentano un mistero non facilmente spiegabile. Lo strumento del patteggiamento non è inapplicabile, anche in situazioni come quella della Juventus. Certamente si è venuto a creare un precedente in cui 4 sanzioni relative a 90 milioni di euro vengano risolte con 700 mila euro.

Questa situazione deve rappresentare un caso isolato, altrimenti tutti i presidenti che pagano gli stipendi potrebbero seguire questa scia sbagliata e proseguire su questa linea. Il processo penale è comunque ancora in pieno corso di svolgimento. Io credo che, conoscendo la serietà della giustizia sportiva e penale, questo processo non possa chiudersi con un nulla di fatto. La vicenda Juventus non dovrebbe finire qui, come non dovrebbe finire a livello europeo. La Uefa ha gli occhi puntati su quanto sta accadendo in casa Juve”.