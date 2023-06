Ora o mai più, la Juventus ha scelto Donnarumma: svolta immediata

Ora o mai più, potrebbe essere il momento propizio per dare l’assalto al portiere corteggiato già due stagioni fa.

Continua a non tirare una bella aria in casa Psg, malgrado il club parigino abbia appena messo le mani sul suo secondo titolo consecutivo, confermando il proprio dominio in Ligue 1. La vittoria del campionato, infatti, non può più bastare vista la differenza, quasi abissale, che c’è tra la società detenuta da Nasser Al-Khelaifi e le altre squadre che militano nel massimo campionato francese.

Domani il Psg chiuderà la sua stagione affrontando il Clermont, formazione che non ha più nulla da dire, essendosi salvata con qualche giornata d’anticipo. Ma il clima non è per niente sereno attorno a Mbappé e compagni: c’è ancora l’eco delle contestazioni dei tifosi, che hanno messo nel loro mirino finanche Leo Messi, in assoluto uno dei più criticati. L’argentino, campione del mondo con la sua nazionale, si appresta a giocare la sua ultima partita con la maglia del Psg, per poi valutare altre offerte: nel suo futuro ci sono o un romantico ritorno al Barcellona oppure l’Arabia Saudita, sulla falsariga di Cristiano Ronaldo.

Ora o mai più, Donnarumma non è sicuro di restare al PSG

Hanno deluso anche i due italiani, Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti. Il secondo ha giocato con il contagocce dopo la pausa per i Mondiali, mentre l’ex estremo difensore del Milan ha commesso molti errori, inaccettabile per uno del suo calibro.

La “rivoluzione” che si appresta a fare il Psg a livello di rosa potrebbe coinvolgere anche lui, che non è più tra gli intoccabili. Secondo il portale spagnolo di calciomercato Fichajes.net, potrebbe essere il momento propizio per un assalto da parte della Juventus, che l’aveva corteggiato già due anni fa, quando era ormai palese che non avrebbe rinnovato con il Milan. Quello del portiere è un discorso che prima o poi i bianconeri dovranno affrontare, considerando che Szczesny non è più giovanissimo e presto andrà in scadenza.