Aggressione in campo e commozione celebrale: UFFICIALE, partita sospesa

Sono giorni che si sta parlando molto degli episodi di violenza legati al mondo del calcio, puntualmente finiti sulle prime pagine.

Ci si sta avvicinando alla conclusione della stagione e la posta in palio nei match sparsi in giro per l’Europa è sempre più alta. Grande tensione tra i calciatori in campo e chiaramente anche sugli spalti, ma questo non giustifica quanto si è visto negli ultimi giorni.

Si è parlato molto del clima ostile in aeroporto nei confronti dell’arbitro della finale di Europa League Taylor, accerchiato da alcuni tifosi giallorossi. Così come di quanto accaduto a Brescia, dove il match dei playout con il Cosenza è di fatto terminato con il lancio di fumogeni e l’ingresso in campo di alcuni supporters delle rondinelle. I calabresi avevano pareggiato pochi secondi prima, in pieno recupero, spedendo di fatto il Brescia in serie C. Ora un altro episodio di cui si parlerà arriva dalla Francia.

Violenza in Ligue2: sospesa Bordeaux-Rodez

In Ligue 2 la partita tra Bordeaux e Rodez è infatti stata sospesa dall’arbitro dopo che gli ospiti erano riusciti ad andare in vantaggio con un gol di Buades. L’attaccante, mentre festeggiava il gol, è stato colpito da una persona a bordo campo. Riportando una commozione cerebrale.

A la suite de l’agression du joueur Lucas Buades de Rodez par un supporter issu de la tribune bordelaise, la rencontre Bordeaux-Rodez a été officiellement arrêtée par l’arbitre et les délégués de la LFP. La Commission de Discipline de la LFP se réunira dès lundi pour étudier… — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 2, 2023

“In seguito all’aggressione al giocatore Lucas Buades de Rodez da parte di un tifoso della tribuna del Bordeaux, la partita Bordeaux-Rodez è stata ufficialmente interrotta dall’arbitro e dai delegati della LFP. La commissione disciplinare della LFP si riunirà lunedì per studiare il seguito. La LFP condanna fermamente questo atto di violenza contro un giocatore e augura una pronta guarigione a Lucas Buades” si legge nella nota pubblicata dalla Lega francese