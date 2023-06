Dimissioni o buonuscita: Allegri-Juventus, stanno volando gli stracci

Dimissioni o buonuscita? Il futuro di Allegri alla Juventus è appeso ad un filo. E dentro la società starebbero volando gli stracci

Il futuro di Massimiliano Allegri è appeso ad un filo. Lo abbiamo capito. E potrebbe davvero succedere di tutto dopo la gara contro l’Udinese in programma domani. Di certo il rapporto in questo momento tra il tecnico e la società è ai minimi termini. Forse nemmeno dopo la gara contro il Maccabi che ha sancito, di fatto, l’eliminazione dalla Champions League, si era toccato un punto così basso.

La società lo vorrebbe cambiare, a quanto pare, puntando tutto su Tudor che ha lasciato il Marsiglia. Ma Allegri non vorrebbe rinunciare nemmeno ad un euro del suo contratto. Insomma, un muro contro muro che al momento non sappiamo come potrà finire. A cercare di spiegare comunque quello che sta succedendo in questo momento dentro la Vecchia Signora ci ha pensato il giornalista Stefano Discreti, che ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera.

Calciomercato Juventus, ecco quello che sta succedendo

“La Juventus non ha la forza economica per poter esonerare Allegri. Andare a indebolire ulteriormente il bilancio e caricarlo di un altro ingaggio non lo vedo, a meno che non subentri una situazione eclatante a livello economico. O la Juve trova l’accordo per una buonuscita o il tecnico si dimette. Con Giuntoli è cosa fatta”.

Insomma, non c’è altra via d’uscita e l’esonero al momento non è contemplato nella testa della società bianconera, che come detto, e questo si sapeva, non può permettersi di pagare un doppio allenatore, soprattutto uno che ha uno stipendio come quello di Max.