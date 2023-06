Esonero Allegri, l’annuncio “social” divide i tifosi: bomba Juve

Nuove indiscrezioni sul futuro alla Juventus di Massimiliano Allegri: ecco l’annuncio social che spiazza i tifosi.

Momento delicato in casa Juventus. Il rendimento della squadra non ha soddisfatto una parte della tifoseria che vede il Allegri il principale responsabile di questa annata disastrosa. Nel mirino della stragrande maggioranza dei supporter bianconeri, c’è lo stile di gioco della Juve che non soddisfa nessuno e che in questa stagione ha prodotto zero titoli. Su questo argomento si discuterà a fine stagione, con l’incontro previsto tra staff tecnico e dirigenza che segnerà il futuro alla Juventus di Allegri. Arriva, però, un indizio social relativo al destino del tecnico livornese.

La parola più ricercata in queste ultime settimane è quella dell’esonero di Allegri dalla Juventus. I tifosi bianconeri sono in attesa di conoscere i piani della società, in vista della prossima stagione. Non è un mistero che la nuova dirigenza voglia rinnovare la squadra e puntare su giovani di talento, under 25. Un’idea chiara e precisa che dovrà essere condivisa anche dallo stesso Allegri che incontrerà Calvo e Scanavino subito dopo Udine. E’ previsto, infatti, un vertice di mercato la prossima settimana dove si discuterà anche del futuro alla Juventus di Massimiliano Allegri. Ecco l’indizio social che ha diviso i tifosi della Vecchia Signora. A lanciarlo è un tifoso vip bianconero.

Ultime notizie Juventus, esonero per Allegri? Cosa sta succedendo

Quella di Udine sarà l’ultima partita stagionale della Juventus. In molti si augurano che sia la fine dell’era Allegri. La decisione della Vecchia Signora arriverà soltanto la prossima settimana, dopo l’incontro tra Calvo, Scanavino e l’allenatore. Intanto, emergono le prime indiscrezioni sull’umore dei tifosi: ecco il punto di vista di un supporter, molto noto su Twitter.

Edoardo Mecca, attore comico e influencer tifoso della Juventus, ha scritto la sua riguardo il futuro di Allegri alla Juventus in vista della prossima stagione. Attraverso il suo account Twitter, ha lanciato un messaggi chiaro ed inequivocabile alla società in merito al destino del tecnico in bianconero. Il suo parere è stato condiviso e commentato da buona parte della tifoseria della Juventus che ha sposato in pieno il pensiero di Mecca su Allegri. “Solo per contratto non si può decidere di tenere un allenatore. Non lo terrei mai solo perché è vincolato da un super contratto. Per me sarebbe un madornale errore. Piuttosto non comprerei altri giocatori”. Questo il parere dello Speaker di “105 Open Club” . La richiesta alla società è chiara: esonerare Allegri e cambiare allenatore della Juventus. Un appello che è stato condiviso da tantissimi tifosi che hanno lo stesso pensiero di Mecca e che non vogliono più Allegri in panchina. L’eventuale esonero di Allegri dalla Juventus, può pesare sulle casse dei bianconeri ben 30 milioni. Il suo contratto, infatti, è in scadenza nel 2025. Valutazioni in corso in casa Juve, la prossima settimana sarà molto importante per il futuro di Allegri.