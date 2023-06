Allegri fatto nel giorno di Udinese-Juventus: l’erede è clamoroso

Ormai il destino sembra segnato per Massimiliano Allegri: l’erede per la panchina della Juventus è clamoroso

Dopo le numerose polemiche nei confronti di Massimiliano Allegri, nelle ultime settimane si sono susseguiti una lunga serie di nomi per la panchina della Juventus.

La situazione è ancora poco chiara, in quanto il contratto che lega Allegri alla Juventus fino al 2025 non permette di fare previsioni concrete. L’allenatore toscano è forte del suo contratto e il club dovrebbe esonerarlo e continuare a pagarlo fino al termine del suo contratto. Uno scenario non impossibile ma difficile da prevedere, vista la situazione economica della ‘Vecchia Signora’. Nelle ultime settimane, però, la società ha monitorato diversi profili, nell’eventualità di comunicare con un nuovo progetto tecnico. Oltre al nome di Antonio Conte che rimane una suggestione, più che una possibilità concreta, i nomi caldi sono quelli di Igor Tudor, Raffaele Palladino e Sergio Conceicao.

I primi due conoscono molto bene l’ambiente Juve, avendo vestito la maglia bianconera da calciatori. Tudor, inoltre, è stato anche il vice di Andrea Pirlo durante la sua breve avventura sulla panchina della Juventus, quindi ha assaporato anche il ruolo di allenatore. All’Olympique Marsiglia ha dimostrato di essere un profilo interessante e con idee molto valide, come già aveva fatto intravedere nelle precedenti esperienze all’Udinese e all’Hellas Verona. Palladino, invece, ha avuto una crescita esponenziale grazie ai successi conquistati alla guida Monza, diventando l’idolo dei tifosi e acquisendo uno status molto importante tra gli allenatori emergenti.

Juventus, il giornalista non ha dubbi: “Se va via Allegri, il sostituto sarà Thiago Motta”

Un altro nome che sta prendendo piede nelle ultime settimane per il dopo Allegri arriva direttamente dalla Serie A.

Il giornalista de ‘Il Giornale’, Antonello Angelini, ha parlato della situazione di Massimiliano Allegri e della Juventus, soffermandosi anche su chi potrebbe essere il sostituito dell’allenatore toscano dalla prossima stagione. Di seguito le sue parole, riportate tramite un commento su Twitter. “La trattativa e la proposta per concludere il rapporto con Allegri c’è stata – come confermato dal ‘Corriere della Sera’. Angelini ha proseguito: “Se riusciranno a mandar via Allegri, il sostituto per la panchina della Juventus, secondo le mie informazioni, sarà Thiago Motta“. Nelle ultime settimane anche Motta era stato un nome caldo in ottica Juve. Anche lui, come Palladino, è uno degli allenatori rivelazioni del nostro campionato, soprattutto per le idee espresse nel corso della stagione.