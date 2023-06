Incontro Allegri-Elkann e non solo: accordo totale, ha scelto la Juve

Incontro Allegri-Elkann, la prossima settimana si decide il futuro. E nel frattempo l’accordo è totale. La fumata è bianca e si aspetta solo il via libera

Un incontro in programma la prossima settimana per mettere definitivamente la parola fine a tutte le parole che fino al momento sono state dette e scritte. Allegri dovrebbe incontrare la società bianconera la prossima settimana in un faccia a faccia che deciderà il futuro. Un incontro al quale dovrebbe partecipare anche John Elkann.

Insomma, manca davvero poco per scoprire le carte, anche perché ormai c’è da programma la prossima stagione che, lo ribadiamo anche noi visto che nel frattempo lo hanno fatto tutti, deve essere per forza di cose quella del rilancio definitivo, quella che deve far riaprire un ciclo ad una squadra che da due anni a questa parte non alza nemmeno un trofeo. Insomma, un’annata decisiva.

Incontro Allegri-Elkann, tutto fatto per Giuntoli

Intanto, oltre il tecnico, arrivano delle notizie pure per Giuntoli. Con l’attuale direttore sportivo del Napoli è tutto fatto e la fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro. Si attende solamente l’ok da parte di De Laurentiis, e non è un dettaglio, visto che il dirigente azzurro ha ancora un altro anno di contratto.

Ma ormai le cose si sono inceppate, e anche Spalletti andrà via, quindi Giuntoli come sappiamo avrebbe chiesto il lasciapassare per una nuova avventura della sua carriera, quella in bianconero. Vedremo il massimo dirigente della squadra campione d’Italia acconsentirà a tutto questo e quando lo farà, soprattutto. Perché dentro la Juve non c’è ovviamente tempo da perdere. E non si può pensare di programmare con l’acqua alla gola. C’è da farlo subito, perché le scelte saranno decisive per il futuro. La notizia è riportata da AJG News.