Juventus, nome incredibile per la panchina: è un ex Napoli

Calciomercato Juventus, il futuro di Max Allegri è appeso ad un filo molto sottile: le voci sul possibile esonero del tecnico livornese continuano a tenere banco.

L’ultimo impegno ufficiale contro l’Udinese potrebbe rappresentare la classica quiete prima della tempesta per la Juventus. I bianconeri, infatti, potrebbero provvedere ad un cambio radicale della guida tecnica, sollevando Max Allegri dal suo incarico.

Sebbene il tecnico livornese si sia detto piuttosto ottimista nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida della “Dacia Arena”, la sensazione è che il faccia a faccia con Elkann previsto nei prossimi giorni potrebbe rivelarsi decisivo. Ricordiamo che Allegri è legato alla Juve da un contratto valido per altre due stagioni a circa 9 milioni di euro a stagione bonus compresi: tuttavia i piani alti della Juve potrebbero comunque varare un clamoroso ribaltone, alla luce di un biennio nel quale la “Vecchia Signora” ha faticato e non poco a trovare quella continuità di rendimento che ci si auspicava.

Calciomercato Juventus, Gattuso per il dopo Allegri: cosa sta succedendo

Allegri sulla graticola, dunque. O forse no. Fatto sta che il toto allenatori ormai è scattato da tempo. Da Tudor ad Italiano, passando per Thiago Motta e Gasperini per arrivare alla suggestione Antonio Conte: i nomi (eventuali) sul taccuino della Juve di certo non mancherebbero. A questi profili ormai circolati da tempo se ne potrebbe aggiungere a stretto giro di posta un altro.

Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese de “La Gazzetta dello Sport” con un video apparso sui propri profili social, infatti, per la panchina della Juve sarebbe infatti spuntato un altro nome. Si tratta di Gennaro Gattuso che, dopo la fine della sua tormentata esperienza al Valencia, è pronto ad intraprendere una nuova esperienza. Già vicino alla Juventus prima che i bianconeri decidessero di virare sull’allegri-baci, l’ex allenatore del Napoli è un nome spesso accostato alla “Vecchia Signora”, che potrebbe essere preso in considerazione nel corso delle prossime settimane. Non si segnalano ancora trattative ufficiali in tal senso: un accostamento, o giù di lì. Una traccia comunque da seguire con attenzione.