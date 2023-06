Rescissione Allegri-Juventus: la decisione definitiva è arrivata

Il futuro di Max Allegri è ancora un rebus tutto da sciogliere: l’ultima indiscrezione de “Il Corriere della Sera”.

Chi pensava che la Juventus, giunta alle battute conclusive della stagione, avrebbe vissuto mesi di tranquillità dopo la notizia dell’accordo con la Procura Federale per la questione legata alla manovra stipendi, è rimasto puntualmente deluso.

Il futuro di Max Allegri, infatti, sta caracollando in maniera importante l’attenzione mediatica e potrebbe regalare interessanti colpi di scena nel corso delle prossime settimane. La situazione legata alla posizione del tecnico livornese, però, è un rebus che non è stato ancora sciolto in maniera definitiva. Legato alla Juve da un contratto per altri due anni, Allegri è forte di un ingaggio importante, che tra parte fissa e bonus si aggira sui 9 milioni di euro. Ecco che solo un passo indietro dell’allenatore del Milan potrebbe far saltare il banco, con l’ipotesi buonuscita che ha preso quota nel corso delle ultime settimane.

Calciomercato Juventus, addio Allegri: la presa di posizione non ammette repliche

A fare il punto della situazione, però, è stato il “Corriere della Sera”. Secondo il Corsera, in realtà, Allegri non avrebbe maturato alcun interesse a lasciare la Juventus. Allegri – almeno per il momento – non avrebbe lanciato alcuni segnali di apertura in merito alla possibile rescissione del contratto.

Si tratta di un nodo che i bianconeri dovranno sciogliere in tempi relativamente brevi anche perché l’eventuale separazione da Allegri, ad esempio, fornirebbe il via libero definitivo all’assalto a Tudor, da tempo nel mirino della Juve e fresco di addio al Marsiglia. Senza un accordo per la rescissione con Allegri, però, i bianconeri potrebbero essere costretti a ribaltare le carte in tavola e a caldeggiare soluzioni drastiche. Staremo a vedere cosa succederà.