Verdetto clamoroso, l’errore costa carissimo: sconfitta a tavolino UFFICIALE

Clamoroso verdetto: l’errore costa la squalifica e la sconfitta a tavolino. Ecco cosa è successo

Episodio singolare, quello accaduto nella partita di tennis del Roland Garros e che ha coinvolto la giocatrice Mirra Andreeva.

Una palla scaraventata con rabbia in seguito a un punto perso stava per colpire una raccattapalle. Oggi, invece, l’episodio è stato diametralmente opposto per la giapponese Miyu Kato e di conseguenza anche per l’indonesiana Aldila Sutjiadi. Insieme formavano la coppia di doppio femminile, in campo nel match degli ottavi di finale del Roland Garros contro l’altra coppia composta da Sorribes-Tormo/Bouzkova. Le due giocatrici asiatiche avevano perso il primo set 7-6 al tee-break ma erano avanti 3-1 nel punteggio nel secondo set, prima che arrivasse una sconfitta a tavolino. Ecco cosa è accaduto.

Verdetto clamoroso al Roland Garros: squalifica per un colpo alla ballgirl

Dopo il quarto gioco, la giocatrice giapponese Miyu Kato ha involontariamente colpito una ballgirl, che non si è accorta della pallina, nel modo di riconsegnare le palline alle avversarie per il loro turno di servizio. La ragazza è stata colpita alla testa ed è scoppiata a piangere, probabilmente per la paura. Le avversarie hanno subito segnalato l’accaduto all’arbitro che ha decretato la squalifica e la sconfitta a tavolino per la coppia Kato-Sutjiadi. Un episodio che ha destato polemica anche da parte dei tifosi sugli spalti che non hanno gradito la decisone dell’arbitro di sedia. In seguito alla decisione della squalifica, la Kato si è disperata per l’accaduto. Un episodio singolare e per certi versi paradossale.