Calciomercato Juventus, Pickford al posto di Szczesny: ora o mai più

La big di Premier League molla Szczesny e sceglie il nuovo portiere: il punto sull’estremo difensore della Juventus

Sta per cominciare una sessione estiva molto intensa di calciomercato per la Juventus che si prepara a una rivoluzione totale su tutti i livelli.

Rivoluzione che partirà dalla scelta del nuovo direttore sportivo e che potrebbe essere strettamente correlata a quella dell’allenatore. Tanti dubbi sulla permanenza di Allegri che delineerà anche la scelta della strategia di calciomercato. Intanto negli ultimi giorni è arrivato il rinnovo di Szczesny che ha prolungato il suo contratto di un’altra stagione, quindi fino al 2025. Negli ultimi mesi il futuro del portiere polacco è stato decisamente in bilico, soprattutto dopo alcune sue dichiarazioni nel corso della stagione. La Juventus stava valutando l’ipotesi di sacrificarlo, avendo solo un anno di contratto prima della scadenza. Alla fine le parti sono arrivate ad un accordo per proseguire insieme per un’ulteriore anno sportivo, se pur non sia esclusa una sua cessione in caso di offerta irrinunciabile. Una delle squadre che negli ultimi tempi si era avvicinata a Szczesny è il Tottenham che sta cercando un erede di Hugo Lloris. Il destino dell’estremo difensore bianconero potrebbe dipendere da quello di un collega che milita in Premier League. Si tratta di Jordan Pickford.

Juventus, il Tottenham ci prova per Pickford e molla Szczesny

Come riportato da ‘Football Transfer’, il Tottenham avrebbe bussato alla porta dell’Everton per chiudere Pickford.

Il portiere classe ’94 ha acquisito uno status importante negli ultimi anni, diventando il titolare della nazionale inglese. Pickford ha un contratto con l’Everton fino al 2027 ma la chiamata degli ‘Spurs’ potrebbe attrarlo, se pur la richieste delle ‘Toffees’ potrebbe essere troppo alta per il club di Daniel Levy. Il Tottenham ha già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore ma l’Everton non lo lascerà andare per meno di 40 milioni di euro, forte del lungo contratto. Pickford vuole garanzie sulla prossima guida tecnica e sul progetto del club. Inoltre, anche la figura di Harry Kane, compagno di Pickford in nazionale, potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa. Il Tottenham, però, sembra aver momentaneamente mollato la pista Szczesny per puntare l’estremo difensore dell’Everton. L’ingaggio del polacco (7 milioni di euro a stagione), però, pesa nelle casse della Juventus che in caso di offerta considerevole non esiterebbe a lasciarlo andare.