Una contropartita + 50 milioni per Vlahovic: colpo di scena Juve

Contropartita e 50 milioni di euro per la Juventus: scambio con la big per Dusan Vlahovic

La Juventus conclude la stagione con una vittoria per 1-0 contro l’Udinese che ha visto ritornare al gol Federico Chiesa.

Proprio l’ex Fiorentina dovrebbe essere uno dei punti fermi della Juve del prossimo anno che si prepara a una vera e propria rivoluzione, non solo per quanto riguarda la rosa, ma anche in merito alla struttura societaria. Manna potrebbe diventare, momentaneamente, il direttore sportivo della prima squadra, in attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli, ormai solo questione di tempo. Con l’arrivo dell’attuale direttore sportivo del Napoli, inizierà l’estate di mercato della Juventus che si prepara a portare avanti numerose operazioni in entrata. Al centro del mercato c’è anche Dusan Vlahovic. La sua permanenza in bianconero è a forte rischio e nelle prossime settimane si delineerà meglio il suo futuro. Intanto dalla Germania prende forma quello che potrebbe rivelarsi uno scambio clamoroso che riguarda proprio il centravanti serbo e che coinvolge il Bayern Monaco.

Juventus, Mazraoui e 50 milioni per Vlahovic: scambio col Bayern Monaco

Il giornalista di ‘Kicker’ Georg Holzner sostiene che Noussair Mazraoui potrebbe lasciare il Bayern Monaco durante la sessione estiva di calciomercato.

Il terzino marocchino è stato protagonista del Marocco durante il Mondiale in Qatar ma il Bayern Monaco non è così convinto di trattenerlo anche la prossima stagione. Nonostante il contratto fino al 2026, il club bavarese potrebbe aprire al suo trasferimento e potrebbe, quindi, aprirsi uno scenario che lo vedrebbe rientrare nell’affare Vlahovic. Il centravanti serbo sembra destinato a lasciare Torino in estate, viste le numerose richieste da parte dei principali club europei, uno su tutti il Manchester United. Anche il Bayern Monaco, però, è sulle tracce dell’ex centravanti della Fiorentina che ha un contratto fino al 2024. Il Bayern potrebbe avanzare un’offerta di circa 50 milioni di euro per Dusan Vlahovic, inserendo anche il cartellino di Mazraoui. Uno scenario plausibile in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, ormai alle porte.