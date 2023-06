115 milioni di euro: Juventus spacciata, Vlahovic è l’erede

Calciomercato Juventus, dall’estero arriva l’incredibile indiscrezione, sarebbe proprio il serbo il possibile erede: i dettagli.

Il Real Madrid ha salutato ufficialmente Karim Benzema ed è pronto a consacrare il nuovo erede che sembra avere un nome soltanto: si tratterebbe del bomber del Tottenham Harry Kane.

Stando, infatti, all’indiscrezione in arrivo dall’estero, dal portale ‘Befootball’, dopo l’addio di Karim Benzema, il Real Madrid per la cifra di 115 milioni prenderebbe Kane del Tottenham, cioè potrebbe ‘sbloccare’ l’operazione in uscita, anche, dalla Juventus.

Vlahovic al posto di Kane: Lo vogliono al Tottenham

Se, appunto, il Tottenham dovesse confermare un’uscita così importante, come quella del bomber inglese, a questo punto, andrebbe anch’essa ad investire su un altro grande colpo in entrata e, in un certo senso, potrebbe tornare di moda un nome che già in passato era rimbalzato proprio in quel di Londra: Dusan Vlahovic.

Stando, infatti, all’indiscrezione, il bomber serbo della Juventus, classe 2000, potrebbe diventare direttamente l’erede di Harry Kane in Premier League. Cosme sappiamo la Juventus vorrebbe, in caso di cessione, capitalizzare il massimo e, dunque, cederebbe il giocatore a cifre importanti, le stesse che entrerebbero proprio nel club inglese, in caso di cessione di Harry Kane per una cifra che si può definire già da capogiro. Non ci resta che attendere il verdetto.